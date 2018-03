public class SampleArguments1 : BaseCliArguments

{

public SampleArguments1() : base("InsiderNet Sample Utility") { }



[OptionParameter(ShortName: 'n', LongName: "name")]

public string Name { get; set; }



[OptionParameter(ShortName: 'c', LongName: "count")]

public int Count { get; set; }



[Option(ShortName: 'f', LongName: "flag")]

public bool Flag { get; set; }

}