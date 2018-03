{

"languageModel": {

"invocationName": "ドットネット天気予報",

"intents": [

{

"name": "AMAZON.CancelIntent",

…… 省略 ……

},

…… 省略 ……

{

"name": "WeatherForecastIntent",

"slots": [

{

…… 省略 ……

},

…… 省略 ……

],

"samples": [

"WeatherForecastIntent {city}",

…… 省略 ……

]

}

],

"types": []

},

"dialog": {

"intents": [

{

"name": "WeatherForecastIntent",

…… 省略 ……

"slots": [

…… 省略 ……

]

}

]

},

"prompts": [

{

"id": "Elicit.Intent-WeatherForecastIntent.IntentSlot-city",

…… 省略 ……

}

]

}