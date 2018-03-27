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» 2018年03月27日 08時00分 公開

システムの規模に応じてリソースを調節：「Docker」採用のホスティングサービス、さくらインターネットが提供開始

さくらインターネットは、コンテナ型仮想化技術「Docker」を利用したホスティングサービス「Arukas」の提供を開始した。一部のプランは無料で利用可能。

[＠IT]

　さくらインターネットは2018年3月26日、コンテナ型仮想化技術「Docker」を利用したホスティングサービス「Arukas」の提供を開始した。同社によれば、Arukasは既に無償のオープンβテストを実施しており、同日の正式提供開始時点でユーザーが約1万人いるという。

　Arukasでは、「Docker Hub」で共有されているコンテナイメージを活用することで、簡単にコンテナインスタンスを作成、起動できる。コントロールパネルでは、稼働させるシステムの規模に応じたリソースの増減など、複数のコンテナインスタンスの操作や管理が可能だ。

画像 「Arukas」コントロールパネルのイメージ画像（提供：さくらインターネット）

　Arukasの料金プランは「Free」「Hobby」「Standard×1」「Standard×2」の4種類。

　Freeは、利用可能なメモリ容量が128MBで1インスタンスのみ稼働可能で、月額基本料金と利用料金がいずれも無料。

　それ以外のプランは、月額基本料金が50円（税別、以下同）。メモリ容量および1時間当たりの利用料金は、Hobbyが512MBで約0.74円（約540円／月）、Standard×1が512MBで約1.48円（約1080円／月）、Standard×2が1024MBで約2.96円（約2160円／月）である。

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