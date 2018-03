public async Task MessageReceivedAsync(IDialogContext context,

IAwaitable<object> argument)

{

var activity = await argument as Activity;



var reply = activity.CreateReply();

string json =

$@"{{

'type': 'AdaptiveCard',

'version': '1.0',

'body': [

{{

'type': 'TextBlock',

'text': 'Hello From Insider.NET (with json)',

'size': 'large'

}},

{{

'type': 'TextBlock',

'text': 'Adaptive Cards sample',

'separation': 'none'

}},

{{

'type': 'TextBlock',

'text': 'your input: {activity.Text}',

}}

],

'actions': [

{{

'type': 'Action.OpenUrl',

'url': 'http://www.atmarkit.co.jp',

'title': 'Learn More'

}}

]

}}";



var attachment = new Attachment

{

ContentType = "application/vnd.microsoft.card.adaptive",

Content = JsonConvert.DeserializeObject(json)

};



reply.Attachments.Add(attachment);

await context.PostAsync(reply);

context.Wait(MessageReceivedAsync);

}