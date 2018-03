import org.apache.spark.eventhubs._ import org.apache.spark.sql.SparkSession val eventHubsConf = EventHubsConf("{EVENT HUB CONNECTION STRING FROM AZURE PORTAL}") .setStartingPosition(EventPosition.fromEndOfStream) // Create a stream that reads data from the specified Event Hub. val spark = SparkSession.builder.appName("SimpleStream").getOrCreate() val eventHubStream = spark.readStream .format("eventhubs") .options(eventHubsConf.toMap) .load()