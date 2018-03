Dim dto1 As DateTimeOffset _

= New DateTimeOffset(New DateTime(2018, 3, 1, 3, 0, 0), TimeSpan.FromHours(9.0))

Dim dto2 As DateTimeOffset _

= New DateTimeOffset(New DateTime(2018, 2, 28, 21, 0, 0), TimeSpan.FromHours(0.0))

Dim dto3 As DateTimeOffset _

= New DateTimeOffset(New DateTime(2018, 3, 2, 0, 0, 0), TimeSpan.FromHours(9.0))



' 日本標準時(JST)にそろえてから日付を求める

Dim offsetJST As TimeSpan = TimeSpan.FromHours(9.0)

Dim date1 As DateTime = dto1.ToOffset(offsetJST).Date

Dim date2 As DateTime = dto2.ToOffset(offsetJST).Date

Dim date3 As DateTime = dto3.ToOffset(offsetJST).Date



WriteLine($"dto1の日付(JST) = {date1:yyyy/MM/dd}")

' 出力:dto1の日付(JST) = 2018/3/1

WriteLine($"dto2の日付(JST) = {date2:yyyy/MM/dd}")

' 出力:dto2の日付(JST) = 2018/3/1

WriteLine($"dto3の日付(JST) = {date3:yyyy/MM/dd}")

' 出力:dto3の日付(JST) = 2018/3/2



' モルディブ標準時(MVT)にそろえてから日付を求める

Dim offsetMVT As TimeSpan = TimeSpan.FromHours(5.0)

date1 = dto1.ToOffset(offsetMVT).Date

date2 = dto2.ToOffset(offsetMVT).Date

date3 = dto3.ToOffset(offsetMVT).Date



WriteLine($"dto1の日付(MVT) = {date1:yyyy/MM/dd}")

' 出力:dto1の日付(MVT) = 2018/2/28

WriteLine($"dto2の日付(MVT) = {date2:yyyy/MM/dd}")

' 出力:dto2の日付(MVT) = 2018/3/1

WriteLine($"dto3の日付(MVT) = {date3:yyyy/MM/dd}")

' 出力:dto3の日付(MVT) = 2018/3/1