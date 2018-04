//時計クラスの定義 class Clock(){ //時・分・秒のプロパティ var hour: Int = 0 var minute: Int = 0 var second: Int = 0 //00:00:00から何秒経過したかを取得・設定するプロパティ var pastSeconds: Int get(){ //getキーワードでgetter(取得の際のロジック)を定義 return ((hour * 60) + minute) * 60 + second } set(value){ //setキーワードでsetter(設定の際のロジック)を定義 //セットする値はvalueという変数に入っている hour = value / 3600 minute = (value % 3600) / 60 second = value % 60 } fun print(){ //現在のプロパティの値を表示 //pastSecondsプロパティはgetterロジックを実行 println("${hour}時${minute}分${second}秒, 0時から${pastSeconds}秒経過") } } …… val clock = Clock() //普通にプロパティに値を設定。ここはフィールドと同様 clock.hour = 1 clock.minute = 10 clock.second = 5 clock.print() // 「1時10分5秒, 0時から4205秒経過」が出力される //pastSecondsプロパティに値を設定。setterロジックを実行 clock.pastSeconds = 4101 clock.print() //「1時8分21秒, 0時から4101秒経過」が出力される