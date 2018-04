@ECHO OFF C:\demo\devcon.exe status "@USB\VID_0CF3&PID_3002\6&3B0CF529&0&4" |findstr "running" IF %ERRORLEVEL% == 0 GOTO END SET /P YESNO="Do you want to reset this device ? (y/n): " IF "%YESNO%"=="n" GOTO END C:\demo\devcon.exe remove /r "@USB\VID_0CF3&PID_3002\6&3B0CF529&0&4" C:\demo\devcon.exe rescan :END