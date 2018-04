public class Function

{

SkillResponse response = new SkillResponse

{

Version = "1.0",

Response = new ResponseBody

{

ShouldEndSession = true

}

};



public SkillResponse FunctionHandler(

SkillRequest input, ILambdaContext context)

{

var token = input.Session.User.AccessToken;

if (token == null)

return ComposeMessage("認証が必要です");



if (input.Request.Type == "LaunchRequest")

return ComposeMessage("何でもSlackに投稿するよ");



IntentRequest ir = input.Request as IntentRequest;



if (ir == null)

return null;



var name = ir.Intent.Name;

string text = "";

switch (name)

{

case "AMAZON.CancelIntent":

case "AMAZON.StopIntent":

text = "終了します";

return ComposeMessage(text);

case "WantNotToWorkIntent":

text = "この人、仕事したくないとかゆーてますよ(by Alexa)";

break;

case "WantNotToWriteIntent":

text = "この人、原稿書く気ありませんわ(by Alexa)";

break;

case "WantToBeAbsentIntent":

text = "この人、仮病で会社休もうとしてますよ!(by Alexa)";

break;

default:

text = "この人、ダメな人ですわ(by Alexa)";

break;

}



var result = Post2Slack(text, input.Session.User.AccessToken);

if (result.IsSuccessStatusCode)

{

return ComposeMessage($"Slackに「{text}」て告げ口しときましたわ");

}

else

{

return ComposeMessage("Slackすら相手にしてくれませんわ");

}

}



private SkillResponse ComposeMessage(string text)

{

response.Response.OutputSpeech = new PlainTextOutputSpeech

{

Text = text

};

return response;

}



private HttpResponseMessage Post2Slack(string msg, string token)

{

var client = new HttpClient();

var content = new FormUrlEncodedContent(new Dictionary<string, string>

{

{ "channel", "#general" },

{ "token", token },

{ "text", msg }

});

var task = client.PostAsync(

"https://slack.com/api/chat.postMessage", content);

task.Wait();

var result = task.Result;

return result;

}

}