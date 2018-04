// 1から引数upperまでの間で奇数を列挙するメソッド

static IEnumerable<int> Odds(int upper)

{

// 引数チェック

if (upper < 1)

throw new ArgumentOutOfRangeException("……省略……");



// ローカル関数呼び出し

return LocalOdds();



// yield returnする部分をローカル関数に分離

IEnumerable<int> LocalOdds()

{

foreach (int n in Enumerable.Range(1, upper))

if (n % 2 != 0)

yield return n;

}

}



static void Main(string[] args)

{

// 適正な引数でOddsメソッドを呼び出し

IEnumerable<int> odds1 = Odds(10);

WriteLine($"odds={string.Join(",", odds1)}");

// 出力:odds=1,3,5,7,9



IEnumerable<int> odds2 = null;

try

{

// 範囲外の引数でOddsメソッドを呼び出し

odds2 = Odds(-1); // ここで例外が出る

}

catch { }

if (odds2 != null)

foreach (int n in odds2)

if (n > 5)

WriteLine("5を超えた最初の数={n}");



#if DEBUG

ReadKey();

#endif

}