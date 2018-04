<?php class DynamicProperty { private $props = []; //(1) public function __set($name, $value) //(2) { $this->props[$name] = $value; //(3) } public function __get($name) //(4) { if(isset($this->props[$name])) { //(5) return $this->props[$name]; //(6) } else { return null; //(7) } } }