Windows 10 Fall Creators Update(バージョン1709、ビルド16299)では、「タスクマネージャー」にGPU(Graphics Processing Unit)の使用率やビデオメモリのパフォーマンス情報を表示する機能が新たに追加されました。「パフォーマンス」タブには「GPU <番号>」のグラフが追加され、「プロセス」タブには「GPU」(使用率)と「GPUエンジン」の2つの列を、「詳細」タブには「GPU」「GPUエンジン」「専用GPUメモリ」「共有GPUメモリ」の4つの列をオプションで表示できます(画面1)。

皆さんのコンピュータがWindows 10 バージョン1709を実行しているのなら、タスクマネージャーを実行し、「詳細」表示に切り替えて、「パフォーマンス」タブを表示してみてください。タスクマネージャーは、以下の4つの方法で起動できます。

もしかすると、お使いのコンピュータによっては「パフォーマンス」タブに「GPU」のグラフが表示されないかもしれません。Windows 8.1以前からWindows 10にアップグレードしたような、Windows 10以前の古いコンピュータの場合は、たとえ高性能な専用のグラフィックスカードを搭載していたとしても、表示されないことは珍しくはありません。

ユーザーフォーラムや個人のブログ記事などでは、グラフィックス用のデバイスドライバが古いからなど、その真偽はともかく、既に表示されない理由を見つけて、納得している人もいるでしょうし、何とかならないのかと思っている人もいるでしょう。

真の理由は、以下のMicrosoftのDirectX Developer Blogの記事内にある「System Requirements」に書かれている通りです。

The Task Manager's GPU performance data requires a GPU driver that supports WDDM version 2.0 or above.