' 内部クラスを使ったIComparable(Of T)インタフェースの実装

Public Class Person

Implements IComparable(Of Person)



' プロパティ

Public ReadOnly Property Name As String

Public ReadOnly Property Birthday As DateTime



' コンストラクタ

Public Sub New(name As String, birthday As DateTime)

Me.Name = name

Me.Birthday = birthday

End Sub



' IComparable(Of T)インタフェースの実装

' 既定の比較は名前で行う

Public Function CompareTo(other As Person) As Integer _

Implements IComparable(Of Person).CompareTo

Return String.Compare(Me.Name, other?.Name)

End Function



' 年齢でソートするためのIComparer(Of T)インタフェースのインスタンス

Public Shared ReadOnly Property AgeComparer As IComparer(Of Person) _

= New AgeComparerInner()



' 入れ子クラス:年齢でソートするためのIComparer(Of T)インタフェースの実装

Class AgeComparerInner

Implements IComparer(Of Person)



Public Function Compare(p1 As Person, p2 As Person) As Integer _

Implements IComparer(Of Person).Compare

' p1/p2の一方または両方がnullの場合の処理は省略した

Return DateTime.Compare(p2.Birthday, p1.Birthday)

End Function

End Class

End Class