@echo off

setlocal



REM ----- ↓↓サーバ一覧ファイルの在りか

set URLList=.\list-hosts.txt

REM ----- ↓↓認証局の証明書ファイルの在りかを指定

set OsslClientOpts=-CAfile C:\local\CAcert\ca-bundle.crt

REM ----- ↓↓2592000秒=30日後に有効期間が終了しているかどうか判定

set OsslX509Opts=-checkend 2592000



REM ---------- 一覧ファイルのサーバを1つずつ検証 ----------

for /F "skip=1 tokens=1,2,3 delims= " %%i in (%URLList%) do (

set Host=%%i

set Port=%%j

set Service=%%k

echo ----- %%i:%%j - %%k -----

call :OpenSSL

)



REM ---------- 終了処理 ----------

:END

endlocal

exit /b



REM ---------- SSLサーバ証明書の有効期間を判定 ----------

:OpenSSL



if "%Service%" == "startssl" (

openssl s_client -connect %Host%:%Port% %OsslClientOpts% -name %Host% -starttls smtp <nul | openssl x509 %OsslX509Opts%

) ELSE (

openssl s_client -connect %Host%:%Port% %OsslClientOpts% -servername %Host% <nul | openssl x509 %OsslX509Opts%

)

if errorlevel 1 call :Notification

REM ----- ↑↑もし戻り値が1以上だったら、期限切れが間近だと見なして通知する



exit /b

REM -----



REM ---------- 通知の送信 ----------

: Notification



REM ----- ここにメール送信あるいはWebhookなど通知のためのロジックを記述 -----



exit /b

REM -----