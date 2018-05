//1〜10の範囲 for(i in 1..10){ print(i) //「12345678910」 } //2〜10の範囲で2刻み for(i in 2..10 step 2){ print(i) //「246810」 } //9〜1の範囲(逆順)で2刻み for(i in 9 downTo 1 step 2){ print(i) //「97531」 } println() //1〜10の範囲。ただし終わりの値(10)は含まない for(i in 1 until 10){ print(i) //「123456789」 } println()