Dim task1 = SampleMethod1Async()

Dim task2 = SampleMethod2Async()

Dim allTasks = Task.WhenAll(task1, task2)

Try

Await allTasks

' 出力:SampleMethod2Asyncで例外を発生

' 出力:SampleMethod1Asyncで例外を発生

Catch ex As Exception

WriteLine($"[ex] {ex.GetType().Name} - {ex.Message}")

' 出力:[ex] InvalidOperationException - SampleMethod1Asyncの例外



For Each e As Exception In allTasks.Exception.InnerExceptions

WriteLine($"[InnerExceptions] {e.GetType().Name} - {e.Message}")

' 出力:[InnerExceptions] InvalidOperationException - SampleMethod1Asyncの例外

' 出力:[InnerExceptions] InvalidOperationException - SampleMethod2Asyncの例外

Next

End Try