Public Class JapaneseEra

' 元号の開始日

Public ReadOnly Property StartDate As DateTime

' 元号の名称

Public ReadOnly Property Name As String

' 元号の頭文字

Public ReadOnly Property FirstLetter As String

' ローマ字表記の名称

Public ReadOnly Property EnglishName As String

' ローマ字表記の頭文字

Public ReadOnly Property EnglishFirstLetter As String



' コンストラクタ

Private Sub New(startDate As DateTime, name As String, englishName As String)

Me.StartDate = startDate

Me.Name = name

Me.FirstLetter = Me.Name.Substring(0, 1)

Me.EnglishName = englishName

Me.EnglishFirstLetter = Me.EnglishName.Substring(0, 1)

End Sub

End Class