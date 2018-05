Public Class NumbersCollection

Implements IEnumerable(Of Integer)



Private ReadOnly _firstNumber As Integer ' 開始する整数

Private ReadOnly _countMax As Integer ' 列挙する整数の数



' コンストラクタ

Public Sub New(from As Integer, count As Integer)

_firstNumber = from

_countMax = count

End Sub



Public Iterator Function GetEnumerator() As IEnumerator(Of Integer) _

Implements IEnumerable(Of Integer).GetEnumerator

Dim n As Integer = _firstNumber

For i As Integer = 0 To (_countMax - 1)

Yield n

n += 1

Next

' 次のように書いてしまうと、列挙するたびに結果が変わってしまうので注意

'For i As Integer = 0 To (_countMax - 1)

' Yield _firstNumber

' _firstNumber += 1

'Next

End Function



Private Function IEnumerable_GetEnumerator() As IEnumerator _

Implements IEnumerable.GetEnumerator

' Yieldしていないので、Iterator修飾子は不要

Return Me.GetEnumerator()

End Function

End Class