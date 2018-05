BEGIN{ RS="" FS="

" } { for (i=1;i<=NF;i++){ split($i,d,"\t") #各行(フィールド)をタブ区切りで分割して配列dにセット if (d[1] == "注文"){ #「注文」の場合 total[$1] += d[3]*d[4] #人(各ブロックの1行目)毎の値段を加算 count[d[2]] += d[4] #品物(注文行の2列目)毎の個数を加算 } } } END{ for (i in total){ print i, total[i] } for (i in count){ print i, count[i] } }