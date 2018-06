def fib1(n):

if n == 0:

return 0

if n == 1:

return 1

return fib1(n - 1) + fib1(n - 2)



def fib2(n):

n0, n1 = 0, 1

for cnt in range(n):

n0, n1 = n1, n0 + n1

return n1



print('call fib1')

for x in range(10):

print(f'{fib1(x)}, ', end='')

print()

print('call fib2')

for x in range(10):

print(f'{fib2(x)}, ', end='')