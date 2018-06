Public Class SampleClass

'インスタンスメソッド

Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer

Return a + b

End Function



' 静的メソッド

Public Shared Sub SampleMethod()

Dim result1 = Add(1, 2) ' ←この行はコンパイルエラー

' BC30369 クラスの明示的なインスタンスを指定しないで、共有メソッドまたは共有メンバー初期化子内からクラスのインスタンス メンバーを参照することはできません。

End Sub

End Class



Module Module1

'静的メソッド

Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer

Return a + b

End Function



Sub Main()

Dim result1 = Module1.Add(1, 2) ' ←これはエラーにならない



Dim result2 = SampleClass.Add(1, 2) ' ←この行はコンパイルエラー

' BC30469 非共有メンバーを参照するには、オブジェクト参照が必要です。

End Sub

End Module