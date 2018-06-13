static async void ReadLineAsync() { // 読み取るテキストファイル（実行ファイルと同じフォルダに置く） const string TextFile = @".\sample_utf8.txt"; // テキストファイルのStreamReaderオブジェクトを得る using ( System . IO . StreamReader reader = System.IO.File.OpenText(TextFile)) { string line; int count = 1; // ReadLineAsyncメソッドで非同期的に1行ずつ読み込み、変数lineに格納する while ((line = await reader . ReadLineAsync () ) != null) WriteLine($"{count++}行目：{line}"); // 読み込んだ内容をコンソールに出力する } }

Async Sub ReadLineAsync()

' 読み取るテキストファイル（実行ファイルと同じフォルダに置く）

Const TextFile As String = ".\sample_utf8.txt"



' テキストファイルのStreamReaderオブジェクトを得る

Using reader As System.IO.StreamReader = System.IO.File.OpenText(TextFile)

Dim count As Integer = 1

While (True)

' ReadLineAsyncメソッドで非同期的に1行ずつ読み込み、変数lineに格納する

Dim line As String = Await reader.ReadLineAsync()

If (line Is Nothing) Then

Exit While

End If

WriteLine($"{count}行目：{line}") ' 読み込んだ内容をコンソールに出力する

count += 1

End While

End Using

End Sub

ReadLineAsyncメソッドを使って非同期的に1行ずつ読み込むメソッド（上：C#、下：VB）

非同期メソッドを呼び出してその完了を待機するには、呼び出す部分にawaitキーワードが、また、メソッドのシグネチャにasyncキーワードが必要だ。また、StreamReaderクラスはIDisposableインタフェースを実装しているので、このコードのようにusing句を使って、間違いなくリソースが解放されるようにする。

なお、このメソッドを呼び出す側で、このメソッドの完了を待機したい場合は、このメソッドの返値をTask型（System.Threading.Tasks名前空間）に変える（メソッド本体のコードは変わらず）。