Async Sub ReadLineAsync()

' 読み取るテキストファイル(実行ファイルと同じフォルダに置く)

Const TextFile As String = ".\sample_utf8.txt"



' テキストファイルのStreamReaderオブジェクトを得る

Using reader As System.IO.StreamReader = System.IO.File.OpenText(TextFile)

Dim count As Integer = 1

While (True)

' ReadLineAsyncメソッドで非同期的に1行ずつ読み込み、変数lineに格納する

Dim line As String = Await reader.ReadLineAsync()

If (line Is Nothing) Then

Exit While

End If

WriteLine($"{count}行目:{line}") ' 読み込んだ内容をコンソールに出力する

count += 1

End While

End Using

End Sub