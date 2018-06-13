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» 2018年06月13日 11時10分 公開

Interop Tokyo 2018速報：Interop Tokyo 2018のBest of Show受賞製品が決定

2018年6月13日に開幕したInterop Tokyo 2018で、Best of Show Awardが決定した。各部門の受賞者と受賞製品を紹介する。

[三木泉，＠IT]

　2018年6月13日に開幕したInterop Tokyo 2018の、Best of Show Awardが決定した。これは優秀展示製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。今年の受賞製品が同日に決定した。下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。

セキュリティ部門

グランプリ

マクニカネットワークス／Twistlock

ソリトンシステムズ／WrappingBox

準グランプリ

東陽テクニカ／DDoS対策システム／Arbor TMS HD1000+

ジュニパーネットワークス／Juniper Advanced Threat Prevention

審査員特別賞

マクニカネットワークス／SafeBreach Attack Simulation

アレイ・ネットワークス／Array APV x800シリーズ　アプリケーションデリバリコントローラ

ジュニパーネットワークス／SRX4600 サービスゲートウェイ

GDEP 日本GPUコンピューティングパートナーシップ／WhiteSource

AI部門

審査員特別賞

マクニカネットワークス／H2O.ai Driverless AI

アズジェント／Deep Instinct

クラウドコンピューティング部門

グランプリ

華為技術日本／ファーウェイAI Fabric超高速ロスレスイーサネット

ジュニパーネットワークス／Contrail Enterprise Multicloud

準グランプリ

Dell EMC／Dell EMC Elastic Data Platform

ヴイエムウェア／VMware NSX Cloud

ブロックチェーン部門

該当なし

IoT部門

準グランプリ

マクニカネットワークス／FogHorn Lightning

審査員特別賞

コネクションテクノロジーシステムズ／IoTスマートホームソリューション SiMPNiCシリーズ

丸紅情報システムズ／CLOUDIAN AI Box

SDI／NFV部門

グランプリ

マクニカネットワークス／Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN

準グランプリ

Dell EMC／Dell EMC Apstra AOS 2.2 Solution

モビリティ＆ワイヤレス部門

準グランプリ

日商エレクトロニクス／AEROHIVE ATOM AP30

放送システムのIP化部門

審査員特別賞

セイコーソリューションズ／Time Server Pro. TS-2950-01/TS-2950-11/TS-2950-21

5G部門

審査員特別賞

華為技術日本／NetEngine40E-M2K

A10ネットワークス／Thunder 7440-11 CFW

ネットワークインフラ部門

グランプリ

ジュニパーネットワークス／MX10008 5Gユニバーサル ルーティング プラットフォーム

シスコシステムズ、Netrounds／Cisco Aggregation Services Routers 9901

準グランプリ

エクストリーム ネットワークス／ExtremeSwitching SLX9640

審査員特別賞

Dell EMC／Dell EMC Networking S4248FBL-ON

華為技術日本／NE40E-M1A

エンタープライズIT部門

グランプリ

シスコシステムズ、Netrounds／Cisco Catalyst 9500 ハイパフォーマンス シリーズ

準グランプリ

エクストリームネットワークス／Extreme Management Center - Analytics ver.8

ダイワテクニカル／コンパクトオールインワン テレビ会議ソリューション Grandstream GVC3210 ＆ IPVideoTalk

審査員特別賞

A10ネットワークス／Thunder 4435 ADC for Low Latency

シスコシステムズ、Netrounds／Cisco Aggregation Services Routers 1001-HX

大電／2心版光バイパススイッチ　DNOSWE-C

その他（サーバ＆ストレージ）部門

グランプリ

メラノックス テクノロジーズ ジャパン、マクニカ アルティマカンパニー／Mellanox BlueField SmartNIC

準グランプリ

Dell EMC／Dell EMC PowerMax

華為技術日本／「Atlas」インテリジェントなクラウドハードウェアプラットフォーム

審査員特別賞

東芝メモリ／第3世代3次元フラッシュメモリ（64層積層）搭載SSD（全８シリーズ）

NEC／次世代イノベーションプラットフォーム SX-Aurora TSUBASA

その他（マネジメント＆モニタリング＆テスティング）部門

準グランプリ

Spirent Communications、東陽テクニカ／Spirent TestCenter 400G/200G/100G/50GbEマルチポート2ポートテストモジュール

キーサイト・テクノロジー（旧イクシアコミュニケーションズ）／AresONE-400GE

審査員特別賞

Spirent Communications 、東陽テクニカ／CF20

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