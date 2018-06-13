2018年6月13日に開幕したInterop Tokyo 2018の、Best of Show Awardが決定した。これは優秀展示製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。今年の受賞製品が同日に決定した。下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。
グランプリ
マクニカネットワークス／Twistlock
ソリトンシステムズ／WrappingBox
準グランプリ
東陽テクニカ／DDoS対策システム／Arbor TMS HD1000+
ジュニパーネットワークス／Juniper Advanced Threat Prevention
審査員特別賞
マクニカネットワークス／SafeBreach Attack Simulation
アレイ・ネットワークス／Array APV x800シリーズ アプリケーションデリバリコントローラ
ジュニパーネットワークス／SRX4600 サービスゲートウェイ
GDEP 日本GPUコンピューティングパートナーシップ／WhiteSource
審査員特別賞
マクニカネットワークス／H2O.ai Driverless AI
アズジェント／Deep Instinct
グランプリ
華為技術日本／ファーウェイAI Fabric超高速ロスレスイーサネット
ジュニパーネットワークス／Contrail Enterprise Multicloud
準グランプリ
Dell EMC／Dell EMC Elastic Data Platform
ヴイエムウェア／VMware NSX Cloud
該当なし
準グランプリ
マクニカネットワークス／FogHorn Lightning
審査員特別賞
コネクションテクノロジーシステムズ／IoTスマートホームソリューション SiMPNiCシリーズ
丸紅情報システムズ／CLOUDIAN AI Box
グランプリ
マクニカネットワークス／Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN
準グランプリ
Dell EMC／Dell EMC Apstra AOS 2.2 Solution
準グランプリ
日商エレクトロニクス／AEROHIVE ATOM AP30
審査員特別賞
セイコーソリューションズ／Time Server Pro. TS-2950-01/TS-2950-11/TS-2950-21
審査員特別賞
華為技術日本／NetEngine40E-M2K
A10ネットワークス／Thunder 7440-11 CFW
グランプリ
ジュニパーネットワークス／MX10008 5Gユニバーサル ルーティング プラットフォーム
シスコシステムズ、Netrounds／Cisco Aggregation Services Routers 9901
準グランプリ
エクストリーム ネットワークス／ExtremeSwitching SLX9640
審査員特別賞
Dell EMC／Dell EMC Networking S4248FBL-ON
華為技術日本／NE40E-M1A
グランプリ
シスコシステムズ、Netrounds／Cisco Catalyst 9500 ハイパフォーマンス シリーズ
準グランプリ
エクストリームネットワークス／Extreme Management Center - Analytics ver.8
ダイワテクニカル／コンパクトオールインワン テレビ会議ソリューション Grandstream GVC3210 ＆ IPVideoTalk
審査員特別賞
A10ネットワークス／Thunder 4435 ADC for Low Latency
シスコシステムズ、Netrounds／Cisco Aggregation Services Routers 1001-HX
大電／2心版光バイパススイッチ DNOSWE-C
グランプリ
メラノックス テクノロジーズ ジャパン、マクニカ アルティマカンパニー／Mellanox BlueField SmartNIC
準グランプリ
Dell EMC／Dell EMC PowerMax
華為技術日本／「Atlas」インテリジェントなクラウドハードウェアプラットフォーム
審査員特別賞
東芝メモリ／第3世代3次元フラッシュメモリ（64層積層）搭載SSD（全８シリーズ）
NEC／次世代イノベーションプラットフォーム SX-Aurora TSUBASA
準グランプリ
Spirent Communications、東陽テクニカ／Spirent TestCenter 400G/200G/100G/50GbEマルチポート2ポートテストモジュール
キーサイト・テクノロジー（旧イクシアコミュニケーションズ）／AresONE-400GE
審査員特別賞
Spirent Communications 、東陽テクニカ／CF20
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