Async Sub OverWriteAsync()

' 書き込むテキストファイル(実行ファイルと同じフォルダに作られる)

Const TextFilePath As String = ".\sample_utf8.txt"



' StreamWriterオブジェクトを作る

Using writer = New System.IO.StreamWriter(TextFilePath)

' 非同期的に文字列を書き込む

Await writer.WriteLineAsync("業務アプリInsider")

Await writer.WriteAsync("非同期的に書き込むには?")

End Using ' usingを抜けるときにファイルがクローズされる



' 書き込んだ内容を読み取ってコンソールに出力する

Using reader = New System.IO.StreamReader(TextFilePath)

Dim allLines As String = Await reader.ReadToEndAsync()

WriteLine($"書き込んだファイルの内容:「{allLines}」")

End Using

End Sub