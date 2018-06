Shader "Custom/CustomlightingShader" { Properties{ _MainTex("Texture", 2D) = "white" {} } SubShader{ Tags{ "RenderType" = "Opaque" } CGPROGRAM #pragma surface surf SimpleLambert struct Input { float2 uv_MainTex; }; sampler2D _MainTex; void surf(Input IN, inout SurfaceOutput o) { o.Albedo = tex2D(_MainTex, IN.uv_MainTex).rgb; } half4 LightingSimpleLambert(SurfaceOutput s, half3 lightDir, half atten) { half NdotL = dot(s.Normal, lightDir); half4 c; c.rgb = s.Albedo * _LightColor0.rgb * (NdotL * atten * 3); c.a = s.Alpha; return c; } ENDCG } Fallback "Diffuse" }