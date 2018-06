Async Sub BinaryReadWriteAsync(data As Byte())



' 読み書きするファイル(実行ファイルと同じフォルダに作られる)

Const FilePath As String = ".\sample.dat"



' バイナリファイル書き込み



' ファイルを上書きモードで開く(ファイルがないときは作る)

' 追加モードにするにはFileModeをAppendに変える

Using fs = New System.IO.FileStream(FilePath,

System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write)



' バイナリデータを非同期的に書き込む

Await fs.WriteAsync(data, 0, data.Length)



End Using 'usingを抜けるとき、ファイルへ完全に書き込まれる



' バイナリファイル読み込み



Dim result() As Byte ' データを格納する配列



' ファイルを読み取りモードで開く

Using fs = New System.IO.FileStream(FilePath,

System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read)



' データ格納用の配列を確保する

ReDim result(fs.Length - 1)



' バイナリデータを非同期的に読み込む

Await fs.ReadAsync(result, 0, fs.Length)

End Using



' 読み込んだ内容をコンソールへ出力する

For i As Integer = 0 To (result.Length - 1)

Write($"{result(i):X2} ")

If (i Mod 16 = 7) Then

Write(" ")

End If

If (i Mod 16 = 15) Then

WriteLine()

End If

Next

End Sub