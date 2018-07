2018年3月にWindows 7向けにリリースされた「セキュリティマンスリー品質ロールアップ(KB4088875)」(以下、品質ロールアップ)と「セキュリティのみの品質更新プログラム(KB4088878)」(以下、品質更新プログラム)には、「SSE2(Streaming SIMD Extensions 2)」をサポートしていないプロセッサを搭載するコンピュータでSTOPエラーが発生するという既知の問題がありました。

この問題に対する当初の回避策は、以下のようなものでした。影響を受けたWindows 7コンピュータでは「システムの復元」や更新プログラムのアンインストールで2018年2月までの更新状態に戻し、問題の更新プログラムがインストールされないようにする必要がありました。

Microsoft is working on a resolution and will provide an update in an upcoming release.(Microsoftは解決に取り組んでおり、今後のリリースで更新プログラムを提供します)