Shader "Custom/SnowShader" { Properties{ _MainColor("Main Color", Color) = (1.0,1.0,1.0,1.0) _Snow("Level of snow", Range(1, -1)) = 1 _SnowColor("Color of snow", Color) = (1.0,1.0,1.0,1.0) _SnowDirection("Direction of snow", Vector) = (0,1,0) _SnowDepth("Depth of snow", Range(0,1)) = 0 } SubShader{ Tags{ "RenderType" = "Opaque" } LOD 200 CGPROGRAM #pragma surface surf Lambert vertex:vert float _Snow; float4 _SnowColor; float4 _MainColor; float4 _SnowDirection; float _SnowDepth; struct Input { float3 Dummy; }; void vert(inout appdata_full v) { float4 sn = mul(UNITY_MATRIX_IT_MV, _SnowDirection); if (dot(v.normal, sn.xyz) >= _Snow) v.vertex.xyz += (sn.xyz + v.normal) * _SnowDepth * _Snow; } void surf(Input IN, inout SurfaceOutput o) { if (dot(WorldNormalVector(IN, o.Normal), _SnowDirection.xyz) >= _Snow) o.Albedo = _SnowColor.rgb; else o.Albedo = _MainColor; o.Alpha = 1; } ENDCG } FallBack "Diffuse" }