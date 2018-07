function fact(n, result = 1) {

if (n <= 1)

return result;

return fact(n - 1, n * result);

}



function fib(n) {

var n0 = 0;

var n1 = 1;

if (n == 0)

return n0;

if (n == 1)

return n1;

for (var cnt = 0; cnt <= n - 2; cnt++) {

[n0, n1] = [n1, n0 + n1];

}

return n1;

}



function* fibmaker() {

var n0 = 0;

var n1 = 1;

yield n0;

yield n1;

while(true) {

[n0, n1] = [n1, n0 + n1];

yield n1;

}

}



module.exports = {

fact: fact,

fib: fib,

fibmaker: fibmaker

};