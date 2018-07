「あのジェイソフトが一流コンサル企業の人間をよこすなんて驚いたわね。今更、何だっていうの?」

「ジェイソフトウェア」の木村社長が相談してから1カ月後、単身で「プレミア電子」を訪れた「A&Dコンサルティング」の江里口美咲に、開発部長の木村美智子は脚を組んで座ったまま言った。美咲は木村の不遜な態度を気に掛ける様子もなく、やわらかい声で話を始めた。

「木村部長、『パラソーテック』って会社ご存じ?」

木村は眉をひそめた。パラソーテックは家電製品の巨人ともいわれる日本経済のフラッグシップ企業だ。その名は中学生でも知っている。

「どういう意味? 日本随一の電気メーカーを知らない人間がこの国にいるのかしら?」

木村の言葉に、美咲は小さくうなずいた。

「そのパラソーテックの北沢会長がね、『プレミア電子を救済してもいい』っておっしゃってるわよ」

「はあ?」

この女は一体、何を勘違いしているのか。カーナビゲーションシステムで国内はもちろん、世界でも巨大なシェアを占めるプレミアの財務状況は至って健全だ。他社を救済することはあっても、その逆などあり得ない――そう考えていぶかし気な表情をしている木村に、美咲は続けた

「やっぱり、分かっていらっしゃらないようね」

美咲はバッグから1枚の紙を取り出して、木村の前に差し出した。

「これは、ジェイソフトが御社に提供したボカのソースコード」

「それが何か?」

木村は差し出された紙を手に取ることもなく言ったが、気にする様子もなく美咲は会話を続けた。

「冒頭にコメントが付いてるでしょ?」

「コメント?」

木村は机に置かれたままの紙をのぞき込んだ。確かにプログラムの先頭に、英語で書かれた文章が並んでいる。

This program is free software; you can redistribute it and modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or any later version.



This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.