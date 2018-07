Sub 経費データ収集() Dim fso As FileSystemObject Set fso = New FileSystemObject Dim pass As String pass = ThisWorkbook.Path & "\経費精算書" Dim month As Date, department As String, fullname As String '対象月,部署,氏名 Dim i As Long, j As Long '経費精算書の行数,経費集計の行数 j = 2 Dim f As File For Each f In fso.GetFolder(pass).Files With Workbooks.Open(f) With .Worksheets(1) month = .Range("G1").Value '対象月 department = .Range("G3").Value '部署 fullname = .Range("G4").Value '氏名 i = 8 Do While .Cells(i, 1).Value <> "" Sheet1.Cells(j, 1).Value = month '対象月 Sheet1.Cells(j, 2).Value = .Cells(i, 1).Value '日付 Sheet1.Cells(j, 3).Value = department '部署 Sheet1.Cells(j, 4).Value = fullname '氏名 Sheet1.Cells(j, 5).Value = .Cells(i, 2).Value '科目 Sheet1.Cells(j, 6).Value = .Cells(i, 5).Value '摘要 Sheet1.Cells(j, 7).Value = .Cells(i, 6).Value '金額 Sheet1.Cells(j, 8).Value = .Cells(i, 7).Value '備考 i = i + 1 j = j + 1 Loop End With .Close End With Next f End Sub