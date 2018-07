class ToDoItem:

item_id = 0



def __init__(self, title):

self.title = title

self.done = False

self.item_id = ToDoItem.item_id

ToDoItem.item_id += 1



class ToDoList:

def __init__(self):

self.todolist = []



def add(self, title):

item = ToDoItem(title)

self.todolist.append(item)



def delete(self, item_id):

item = [x for x in self.todolist if x.item_id == item_id]

del item[0]



def update(self, item_id):

item = [x for x in self.todolist if x.item_id == item_id]

item[0].done = not item[0].done



def get_all(self):

return self.todolist



def delete_doneitem(self):

self.todolist = [x for x in self.todolist if not x.done]