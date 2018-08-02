<div>

<ngb-tabset activeId="quick">

<!--［1］タブを定義-->

<ngb-tab id="self" title="独習">

<ng-template ngbTabContent>

基本から応用まできっちり学びたい方にお勧め

</ng-template>

</ngb-tab>

<ngb-tab id="pocket">

<!--［2］タイトルはテンプレートとしても定義可-->

<ng-template ngbTabTitle><b>ポケット</b>リファレンス</ng-template>

<ng-template ngbTabContent>

手のひらサイズのコンパクトな辞書<br />

逆引きで、動作確認用のサンプルも満載。

</ng-template>

</ngb-tab>

<ngb-tab id="quick" title="速習">

<ng-template ngbTabContent>

サクッと学べる解説書。<br />必要な知識が凝縮され、短時間での学習に最適。

</ng-template>

</ngb-tab>

<ngb-tab id="app" title="アプリケーションプログラミング">

<ng-template ngbTabContent>

開発の勘所と手順をしっかりマスター

</ng-template>

</ngb-tab>

</ngb-tabset>

</div>