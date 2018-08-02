連載
» 2018年08月02日 05時00分 公開

Angular TIPS：BootstrapをAngularアプリで利用するには？（ng-bootstrap）

ng-bootstrapを使って、CSSフレームワーク「Bootstrap」の機能を、Angularのコンポーネント／ディレクティブ構文で利用する方法を解説。

[山田祥寛（http://www.wings.msn.to/），著]
「Angular TIPS」のインデックス

連載「Angular TIPS」

【対応バージョン】

　Angular 6以降。


　Bootstrapは、Mark Otto／Jacob Thornton氏らによって開発されたCSSフレームワーク。最初の安定バージョンが2011年8月にリリースされた後、敏速にバージョンアップを進め、執筆時点での最新バージョンは4.1です。以下のような理由から幅広い開発者に受け入れられ、フロントエンド開発において定番ともいえるフレームワークの1つとなっています。

  • 決められたスタイルクラスを適用するだけで、リッチなデザインを簡単に適用できる
  • レスポンシブデザインにも対応し、画面サイズに応じた最適な表示を単一のソースで実装できる
  • アコーディオンパネル、タブパネル、ページネーションなど、よく利用するUIをウィジェットとして提供
  • テーマを利用することで、デザインのカスタマイズも簡単

　ng-bootstrapは、このBootstrapのラッパーで、これを利用することで、Bootstrapの機能をAngularのコンポーネント／ディレクティブ構文で呼び出すことが可能になります。以下は、ng-bootstrapで提供されている主なコンポーネントです。

ng-bootstrapの主なコンポーネント（出典： https://ng-bootstrap.github.io/） ng-bootstrapの主なコンポーネント（出典： https://ng-bootstrap.github.io/）

　本稿では、数あるコンポーネントの中でもタブパネルを例に、ng-bootstrapの基本的な用法を解説します。なお、以下の手順は、Angular CLIを作成したプロジェクトを前提としています。Angular CLIについては別稿「Angular CLIとは？ ― インストール方法と、アプリの骨格生成＆実行」を参照してください*1

*1　ng-bootstrapを動作するには、Angular 6以上が前提です。


ng-bootstrapを利用するための準備

　Angular-CLIはng-bootstrapに標準で対応しており、以下のコマンドでプロジェクトに組み込むことができます。

【1】ng-bootstrapのインストール

　Angular 6で追加されたng addコマンドを利用します。

> ng add @ng-bootstrap/schematics
Installing packages for tooling via npm.
…… 中略 ……
+ @ng-bootstrap/schematics@2.0.0-alpha.1
…… 中略 ……
added 2 packages in 12.449s


ng-bootstrapをインストールするコマンドライン

【2】タブパネルの実装

　これで既存のプロジェクトに対して、ng-bootstrapが組み込まれるので*2、後は、メインコンポーネントから<ngb-tabset>／<ngb-tab>要素（コンポーネント）を呼び出してみましょう。

*2　具体的に変更されるコードについては、後述します。


<div>
  <ngb-tabset activeId="quick">
    <!--［1］タブを定義-->
    <ngb-tab id="self" title="独習">
      <ng-template ngbTabContent>
        基本から応用まできっちり学びたい方にお勧め
      </ng-template>
    </ngb-tab>
    <ngb-tab id="pocket">
      <!--［2］タイトルはテンプレートとしても定義可-->
      <ng-template ngbTabTitle><b>ポケット</b>リファレンス</ng-template>
      <ng-template ngbTabContent>
        手のひらサイズのコンパクトな辞書<br />
        逆引きで、動作確認用のサンプルも満載。
      </ng-template>
    </ngb-tab>
    <ngb-tab id="quick" title="速習">
      <ng-template ngbTabContent>    
        サクッと学べる解説書。<br />必要な知識が凝縮され、短時間での学習に最適。
      </ng-template>
    </ngb-tab>
    <ngb-tab id="app" title="アプリケーションプログラミング">
      <ng-template ngbTabContent>
        開発の勘所と手順をしっかりマスター
      </ng-template>
    </ngb-tab>
  </ngb-tabset>
</div>

タブパネルを生成するためのコード（app.component.html）

タブによる切り替えが可能なパネル タブによる切り替えが可能なパネル

　個々のパネルを表すのは<ngb-tab>ディレクティブの役割です（［1］）。<ngb-tab>で利用できる属性には、以下のようなものがあります。

属性 概要 デフォルト値
id タブのid値
title タブのラベル
disabled タブを無効化するか false
<ngx-tab>ディレクティブの属性

　タブパネルの本体は、<ng-template>要素（テンプレート）で表します。ただし、その際はngbTabContentディレクティブでコンテンツ本体であることを宣言します。

　同じく、複雑なラベルを指定するならば、title属性の代わりに<ng-template>要素（テンプレート）も利用しても構いません（［2］）。その際は、タブコンテンツと区別できるよう、ngbTabTitleディレクティブを付与しておきましょう。

　あとは、タブ全体を<ngb-tabset>要素でくくるだけです。<ngb-tabset>で利用できる主な属性には、以下のようなものがあります。

（a）activeId属性

　デフォルトでアクティブにするタブのid値を指定します。

（b）type属性

　タブの表示形式を決めます。tabs（デフォルト）の他、pillsを設定することでボタン式のタブパネルを生成できます。以下に例を示します。

<div>
  <ngb-tabset activeId="quick" type="pills">
    <!--省略-->
  </ngb-tabset>
</div>

type属性の値を"pills"に

pills式のタブパネルを生成 pills式のタブパネルを生成

（c）orientation属性

　タブの表示方向を表します。horizontal（水平方向。デフォルト）の他、verticalにすることで、タブを垂直方向に並べられます。

<div>
  <ngb-tabset activeId="quick" orientation="vertical">
    <!--省略-->
  </ngb-tabset>
</div>

orientation属性の値を"vertical"に

タブを縦に並べる タブを縦に並べる

（d）justify属性

　タブの並びを指定します。設定値は、start（左寄せ）、center（中央寄せ）、end（右寄せ）、fill（文字量によって分割）、justified（等幅割）です。

<div>
  <ngb-tabset activeId="quick" justify="justified">
    <!--省略-->
  </ngb-tabset>
</div>

justify属性の値を"justified"に

タブを等幅に配置（justifiedにした場合） タブを等幅に配置（justifiedにした場合）

補足：ng-bootstrapを手動でインストールする場合

　ng addコマンドを利用する他、ng-bootstrapをnpm installコマンドでインストールすることもできます。ng addコマンドは、「以下の手順をほぼ自動で賄ってくれる」と考えればよいでしょう。以下の内容は、ng addコマンドが何をしているのかを理解する参考にもしてください。

【1】ng-bootstrapのインストール

　以下のコマンドを実行します。

npm install --save @ng-bootstrap/ng-bootstrap bootstrap


npmによるng-bootstrapのインストール

【2】スタイルシートを登録する

　アプリに組み込むべきBootstrapのスタイルシートを登録しておきます。これには、angular.jsonファイル*3からstylesパラメーターを編集します。既定で記述されているstyles.cssファイルは、Angular CLIがデフォルトで用意したスタイルシートです。初期状態では空なので、不要であれば消しても構いません。

*3　Angular CLIの設定ファイルです。以前は、.angular-cli.jsonという名前でした。


{
  // …… 中略 ……
  "build": {
    // …… 中略 ……
    "options": {
      {
        // …… 中略 ……
        "styles": [
          "src/styles.css",
          {
            "input": "./node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css"
          }
        ],
        // …… 中略 ……
      }
    },
    // …… 中略 ……
  }
}


Bootstrapのスタイルを組み込むためのコード（angular.json）

【3】nx-bootstrapをメインモジュールに登録する

　ng-bootstrapで利用するコンポーネントは、あらかじめメインモジュールで登録しておきます。

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { NgbModule } from '@ng-bootstrap/ng-bootstrap';

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    NgbModule.forRoot()
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

ng-bootstrapのコンポーネントを登録するためのコード（app.module.ts）

　NgbModuleは、ng-bootstrap本体を表すモジュールです。これでng-bootstrapが有効になりました。

「Angular TIPS」のインデックス

Angular TIPS

Copyright© 1999-2018 Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

＠IT

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。