# addメソッドを使う例

item = ToDoItem.query.filter_by(title="buy milk").first()

item.done = True

db.session.add(item)

db.session.commit()

for item in ToDoItem.query.all():

print(item.title, item.done)

# addメソッドは使わなくてもよい

item = ToDoItem.query.filter_by(title="buy milk").first()

item.done = True

db.session.commit()

for item in ToDoItem.query.all():

print(item.title, item.done)