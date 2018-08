Dell EMCは2018年8月7日(米国時間)、AI(人工知能)環境の簡素化、深い洞察の迅速な提供、同社の実績あるノウハウに基づくAIの活用支援を実現する新ソリューション「Dell EMC Ready Solutions for AI」(Ready Solutions for AI)の提供開始を発表した。「Machine Learning with Hadoop」と「Deep Learning with NVIDIA」という2つのパッケージを用意している。

Ready Solutions for AIを導入すれば、企業はDell EMCが設計、検証したソフトウェアセット(AIフレームワークおよびライブラリを含む)、コンピュート、ネットワーキング、ストレージの組み合わせを入手できる。これにより、ソリューションの要素を個別に調達して組み合わせる必要がなくなるという。またReady Solutions for AIは、顧客が迅速に同ソリューションを導入し、自社のAI環境に最適化できるよう支援するサービスポートフォリオも提供する。このポートフォリオには、コンサルティング、デプロイ、サポート、教育といったサービスが含まれる。

Dell EMCはReady Solutions for AIの特徴として、以下の3つを挙げている。

AIを簡単に利用できる

企業が自前でデータサイエンスに取り組む場合と比べて、データサイエンスの全体的な生産性を最大30%高め、オペレーション開始までに要する期間を6〜12カ月短縮できるという

Dell EMCの「Data Science Provisioning Portal」が提供する直感的なGUIを使って、ハードウェアリソースや包括的なAIライブラリおよびフレームワーク(「Caffe」や「TensorFlow」など)にセルフサービスでアクセスでき、データサイエンティストのワークスペースを5回のクリックで構成可能だ

AIによる深い洞察を迅速に獲得できる

Ready Solutions for AIでは、高スケーラブルな分散アーキテクチャにより、競合ソリューションと比べて最大2倍のパフォーマンスが得られるとしている

「Dell EMC Isilon」のオールフラッシュスケールアウト設計により、大規模データセットに高速にアクセスでき、モデルの精度を高めることが可能だ

実績あるAIノウハウを利用できる

Dell EMC Consultingの専門家のガイダンスにより、データサイエンス、IT、ビジネスの部門のギャップを橋渡しできる

Dell EMCの「HPC and AI Innovation Lab」の専門家から協力を得て、ソリューション設計を最適化できる

Ready Solutions for AIの「Deep Learning with NVIDIA」パッケージは、Dell EMCとNVIDIAのエンジニアリングによるもので、以下で構成されている。

「NVIDIA Tesla V100 Tensor Core GPU」を搭載した「Dell EMC PowerEdge」サーバ

Dell EMC IsilonブランドのオールフラッシュNAS

クラスタ管理ソフトウェア「Bright Cluster Manager for Data Science」

Dell EMC Data Science Provisioning Portal

もう一つのパッケージである「Machine Learning with Hadoop」は、ClouderaおよびIntelと共同開発した実績のあるソリューション「Dell EMC Ready Solutions for Hadoop」をベースにしており、以下で構成されている。

Dell EMC PowerEdgeサーバ

セルフサービスデータサイエンスソフトウェア「Cloudera Data Science Workbench」

オープンソースデータ分析エンジン「Apache Spark」

データサイエンティスト向け事前構成済みコンテナ「Dell EMC Data Science Provisioning Engine」

Dell EMC Ready Solutions for AIは米国で提供が開始され、ブラジル、カナダ、メキシコ、フランス、ドイツ、英国、オーストラリア、中国、インド、日本でも60日以内に提供が開始される予定だ。