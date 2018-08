※svchost.exeプロセスだけを列挙する

Get-WmiObject -ComputerName server1 -query "select * from win32_process where (name = 'svchost.exe')"



※名前にsqlを含むプロセスを列挙する

Get-WmiObject -ComputerName server1 -query "select * from win32_process where (name like '%sql%')"