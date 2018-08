from flask import Flask, jsonify, request

from todo import ToDoItem, init_db, init_schema

from todo import item_schema, items_schema



app = Flask(__name__)



db = init_db(app)

init_schema(app)



@app.route("/api/todoitems", methods=["GET"])

def get_todoitems():

items = ToDoItem.query.all()

return items_schema.jsonify(items)



@app.route("/api/todoitems/<int:item_id>", methods=["GET"])

def get_todoitem(item_id):

item = ToDoItem.query.filter_by(item_id=item_id).first_or_404()

return item_schema.jsonify(item)



@app.route("/api/todoitems", methods=["POST"])

def add_todoitem():

if not "title" in request.json:

return "error"

item = ToDoItem(title=request.json["title"], done=False)

db.session.add(item)

db.session.commit()

return item_schema.jsonify(item)



@app.route("/api/todoitems/<int:item_id>", methods=["DELETE"])

def delete_todoitem(item_id):

item = ToDoItem.query.filter_by(item_id=item_id).first_or_404()

db.session.delete(item)

db.session.commit()

return jsonify({"result": True})



@app.route("/api/todoitems/<int:item_id>", methods=["PUT"])

def update_todoitem(item_id):

item = ToDoItem.query.filter_by(item_id=item_id).first_or_404()

item.done = not item.done

db.session.commit()

return item_schema.jsonify(item)