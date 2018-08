import { Component, EventEmitter, Output } from '@angular/core';

import { Article } from './article';



@Component({

selector: 'my-edit-article',

templateUrl: './edit-article.component.html',

styleUrls: ['./edit-article.component.css']

})

export class EditArticleComponent {

createdItem: Article = new Article();

// [1]createdイベントの宣言

@Output() created = new EventEmitter<Article>();



onsubmit() {

// [2]createdイベントを発生($eventにはArticleオブジェクトを代入)

this.created.emit(this.createdItem);

// 入力フォームをクリア

this.createdItem = new Article();

}

}