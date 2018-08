VMwareとAmazon Web Services(AWS)は2018年8月27日(米国時間)、VMwareの年次イベントVMworld 2018でVMware Cloud on AWS(VMC on AWS)の今後の展開、および「Amazon Relational Database Services(RDS)on VMware(Amazon RDS on VMware)」を発表した。

VMC on AWSは当初、2018年中に世界中のAWSリージョンで提供するとされていたが、「2019年中」に変更となったようだ。東京リージョンについては、2018年中の提供開始予定に変更はない。また、2019年第2四半期には、大阪リージョンにおける展開を予定していることが、下の写真における図から読み取れる。

VMware CEOのパット・ゲルシンガー氏とAWS CEOのアンディ・ジャシー氏が、AWS Cloud on AWSやAmazon RDS on VMwareについて発表した。

Amazon RDS on VMwareは、データベースのマネージドサービスであるAmazon RDSを、AWSがVMware vSphere上で提供するもの。VMC on AWSではAWSが提供するインフラ上で、VMwareがサービスを提供するが、Amazon RDS on VMwareは逆に、VMwareのインフラ上で、AWSがサービスを提供する。

Amazon RDS on VMwareでユーザー組織は、オンプレミスのITインフラ上で、データベースを自ら管理することなく利用できる。組織は、データベースのプロビジョニング、OSおよびデータベースのパッチ、バックアップ/リストア、スケーリング、モニタリングなどの作業から解放される。

AWS側からは、オンプレミスのRDSリージョンとして管理できる。ユーザーはAWSコンソールから設定が可能。VMware vRealize Operationsによる管理もできる。

Amazon RDS on VMwareはAWSとの連携も特徴。AWSへのディザスタリカバリや、AWS上のAmazon RDSへのリードレプリカの展開もできる。

Amazo RDS on VMwareは、今後数カ月以内に、Oracle Database、SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、MariaDBを対象として提供開始するという。