VMworld 2018: [2018年8月版]VMware Cloud on AWSについて、現時点で分かっていること

VMware Cloud on AWS (VMC on AWS)の提供開始から1年。VMwareが2018年8月に開催した「VMworld 2018」で、その後のさまざまな進展が明らかになった。VMC on AWSに関する最新情報をお届けする。