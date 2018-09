' 標準時間同士

Dim dto1 = New DateTimeOffset(2018, 2, 28, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-8.0))

Dim dto2 = New DateTimeOffset(2018, 3, 1, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-8.0))

Dim ts1 As TimeSpan = dto2 - dto1

WriteLine($"({dto2})−({dto1})={ts1.TotalHours:0.0}H")

' 出力:(2018/03/01 7:00:00 -08:00)−(2018/02/28 7:00:00 -08:00)=24.0H



' DST同士

Dim dto3 = New DateTimeOffset(2018, 7, 31, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-7.0))

Dim dto4 = New DateTimeOffset(2018, 8, 1, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-7.0))

Dim ts2 As TimeSpan = dto4 - dto3

WriteLine($"({dto4})−({dto3})={ts2.TotalHours:0.0}H")

' 出力:(2018/08/01 7:00:00 -07:00)−(2018/07/31 7:00:00 -07:00)=24.0H



' DST開始時刻またぎ

Dim dto5 = New DateTimeOffset(2018, 3, 10, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-8.0))

Dim dto6 = New DateTimeOffset(2018, 3, 11, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-7.0))

Dim ts3 As TimeSpan = dto6 - dto5

WriteLine($"({dto6})−({dto5})={ts3.TotalHours:0.0}H")

' 出力:(2018/03/11 7:00:00 -07:00)−(2018/03/10 7:00:00 -08:00)=23.0H



' DST終了時刻またぎ

Dim dto7 = New DateTimeOffset(2018, 11, 3, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-7.0))

Dim dto8 = New DateTimeOffset(2018, 11, 4, 7, 0, 0, TimeSpan.FromHours(-8.0))

Dim ts4 As TimeSpan = dto8 - dto7

WriteLine($"({dto8})−({dto7})={ts4.TotalHours:0.0}H")

' 出力:(2018/11/04 7:00:00 -08:00)−(2018/11/03 7:00:00 -07:00)=25.0H