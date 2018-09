{ abi: [{ constant: false, inputs: [{...}], name: "set", outputs: [], payable: false, stateMutability: "nonpayable", type: "function" }, { constant: true, inputs: [], name: "get", outputs: [{...}], payable: false, stateMutability: "view", type: "function" }], address: "0x87ec4e85245d901de66c09c96bd53c8146e0c12d", transactionHash: "0x7d57f2dcf0ad2d1f68d73c64db781003d2f56a2795c83d3fd3b13d46df8a72f4", allEvents: function(), get: function(), set: function() }