# __init__.pyファイル

from flask import Flask

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

from flask_restless import APIManager

from flask_cors import CORS

import os

from todoapi.config import Config, DevConfig, DockerConfig



config = {

"default": Config,

"dev": DevConfig,

"docker": DockerConfig

}



app = Flask(__name__, instance_relative_config=True)



cfg = config[os.getenv("TODOAPI_ENV", default="default")]

app.config.from_object(cfg)

app.config.from_pyfile("config.cfg")



db = SQLAlchemy(app)

manager = APIManager(app, flask_sqlalchemy_db=db)

CORS(app)



class ToDoItem(db.Model):

__tablename__ = "todoitems"

item_id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

title = db.Column(db.String(100), nullable=False)

done = db.Column(db.Boolean, nullable=False, default=False)



manager.create_api(ToDoItem,

methods=["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"],

results_per_page=100)



@app.route("/")

def index():

return f'{app.config["TODOAPI_CONFIG"]}, <br>{app.config["TODOAPI_CONFIG2"]}'