<?php

class Foo

{

public $name;

private $id;

static private $count = 0;



public function showProp()

{

echo "id: " . $this->id . ", name: " . $this->name . PHP_EOL;

}



static function showCount()

{

echo "number of instance(s): " . self::$count . PHP_EOL;

}



public function __construct($name = "no name")

{

$this->name = $name;

$this->id = self::$count;

self::$count++;

}

}



$f = new Foo("foo");

$f->showProp();

Foo::showCount();



$b = new Foo("bar");

$b->showProp();

Foo::showCount();