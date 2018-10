#! /bin/bash if [ -n "$1" ] #1つ目の引数が指定されている?(※) then ptn="$1" #指定されていれば変数ptnに保存 else exit #指定されていなかったら終了 fi if [ -n "$2" ] #2つ目の引数が指定されている? then file="$2" #指定されていれば変数fileに保存 else file="*" #指定されていなかったら"*"(全てのファイル)を対象にする fi if [ -n "$3" ] #3つ目の引数が指定されている? then dir="$3" #指定されていれば変数dirに保存 else dir="." #指定されていなかったらカレントディレクトリを対象にする fi grep -Hn -e "$ptn" -r --include="$file" "$dir"