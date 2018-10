Private Function InsertCellInWorksheet(columnName As String, rowIndex As UInt32, worksheetPart As WorksheetPart) As Cell



Dim worksheet As Worksheet = worksheetPart.Worksheet

Dim sheetData As SheetData = worksheet.GetFirstChild(Of SheetData)()

Dim cellReference As String = columnName + rowIndex.ToString()



' 指定された位置のRowオブジェクト

Dim row As Row _

= sheetData.Elements(Of Row)().FirstOrDefault(Function(r) _

r.RowIndex.Value = rowIndex)

If (row Is Nothing) Then

' Rowオブジェクトがまだ存在しないときは作る

row = New Row() With {.RowIndex = rowIndex}

sheetData.Append(row)

End If



' 指定された位置のCellオブジェクト

Dim refCell As Cell _

= row.Elements(Of Cell)().FirstOrDefault(Function(c) _

c.CellReference.Value = cellReference)

If (refCell IsNot Nothing) Then

Return refCell ' すでに存在するので、それを返す

End If



' Cellオブジェクトがまだ存在しないときは作って挿入する

Dim nextCell As Cell _

= row.Elements(Of Cell)().FirstOrDefault(Function(c) _

String.Compare(c.CellReference.Value, cellReference, True) > 0)

Dim newCell As Cell = New Cell() With {.CellReference = cellReference}

row.InsertBefore(newCell, nextCell)



worksheet.Save()

Return newCell

End Function