Const ExcelFilePath As String = ".\\sample.xlsx"



' Excelファイルに貼り付けたいデータ:

' 例として、ここでは今月の日付と曜日のコレクションを用意する

Dim days As List(Of (DateTime, String)) = New List(Of (DateTime, String))()

Dim firstDayOfThisMonth = New DateTime(DateTime.Today.Year, DateTime.Today.Month, 1)

Dim daysInThisMonth As Integer = DateTime.DaysInMonth(firstDayOfThisMonth.Year, firstDayOfThisMonth.Month)

For i As Integer = 0 To daysInThisMonth - 1

Dim d = firstDayOfThisMonth.AddDays(i)

days.Add((d, d.DayOfWeek.ToString()))

Next



' Excelファイルを開く

Using workbook = New XLWorkbook(ExcelFilePath)

' ワークシートを追加する

Using worksheet = workbook.Worksheets.Add("サンプルシート2")

' タイトル行

Dim cellA1 = worksheet.Cell("A1")

cellA1.Value = "今月のカレンダー"

With cellA1.Style

.Alignment.Horizontal = XLAlignmentHorizontalValues.Center

With .Font

.FontName = "Meiryo"

.Bold = True

.FontColor = XLColor.White

End With

.Fill.BackgroundColor = XLColor.FromArgb(&HA2E8)

End With

worksheet.Range("A1:B1").Merge() ' セルを連結



' ワークシートに日付と曜日のコレクションを挿入する

Dim calendarRange = worksheet.Cell("A2").InsertData(days)



' 日曜日の行を抽出し、使われているセルの背景を赤色に変える

Dim sundayRows _

= calendarRange.Rows(Function(r) r.Cell(1).GetDateTime().DayOfWeek = 0)

For Each r In sundayRows

r.CellsUsed().Style.Fill.BackgroundColor = XLColor.Red

Next



' ワークブックを保存する

workbook.Save()

End Using

End Using

WriteLine("ワークシートを追加しました。")