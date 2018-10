<?php

try {

$serverName = "(localDB)\\vscphpwebapps";

$uid = "sa";

$pwd = "**********";

$dbname = "todolist";

$dsn = "sqlsrv:server=" . $serverName . ";database=" . $dbname;



$pdo = new PDO($dsn, $uid, $pwd, [

PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION

]);

//$pdo = new PDO($dsn, $uid, $pwd);

//$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);



$tsql = "SELECT * from todoitems";

$stmt = $pdo->query($tsql);

} catch (Exception $e) {

$stmt = null;

$pdo = null;

header("Content-Type: text/plain; charset=UTF-8", true, 500);

exit();

//exit($e->getMessage());

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>ToDo List</title>

</head>

<body>

<h1>To Do List</h1>

<ul>

<?php foreach ($stmt as $row) {?>

<li><?=htmlspecialchars($row["item"], ENT_QUOTES)?></li>

<?php }?>

<?php

$stmt = null;

$pdo = null;

?>

</ul>

<p>register todo item</p>

<form action="additem.php" method="post">

item:

<input name="item">

<input type="submit" name="submit">

</form>

</body>

</html>