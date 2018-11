{

"deploy.reloaded": {

"targets": [

{

"type": "local",

"name": "deploy to IIS",

"description": "deploy to IIS",

"dir": "C:\\websites\\phptodolist"

}

],

"packages": [

{

"name": "php todo list app",

"description": "php todo list app",

"files": [

"**/*.php"

],

"exclude": [

".vscode/**"

]

}

]

}

}