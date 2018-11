Async Sub SendMailAsync(userName As String, password As String)

' MimeMessageを作り、宛先やタイトルなどを設定する

Dim message = New MimeKit.MimeMessage()

message.From.Add(New MimeKit.MailboxAddress("MailKit ユーザー", "***@***.com"))

message.To.Add(New MimeKit.MailboxAddress("MailKit 試験", "***@***.jp"))

' message.Cc.Add(……省略……)

' message.Bcc.Add(……省略……)

message.Subject = "MailKit でメールを送信するテスト"



' 本文を作る

Dim textPart = New MimeKit.TextPart(MimeKit.Text.TextFormat.Plain)

textPart.Text = "MailKit を使ってメールを送ってみるテストです。"



' MimeMessageを完成させる

message.Body = textPart



' SMTPサーバに接続してメールを送信する

Using client = New MailKit.Net.Smtp.SmtpClient()

#If DEBUG Then

' 開発用のSMTPサーバが暗号化に対応していないときは、次の行を追加する

' client.ServerCertificateValidationCallback = Function(s, c, h, e) True

#End If



Try

Await client.ConnectAsync("smtp.***.com", 587)

WriteLine("接続完了")



' SMTPサーバがユーザー認証を必要としない場合は、次の2行は不要

Await client.AuthenticateAsync(userName, password)

WriteLine("認証完了")



Await client.SendAsync(message)

WriteLine("送信完了")



Await client.DisconnectAsync(True)

WriteLine("切断")



Catch ex As Exception

WriteLine(ex.ToString())

End Try

End Using

End Sub